Φαμπρίτσιο Ρομάνο: «ΠΑΟΚ και Αλ Καλίτζ διαπραγματεύονται για Νάρεϊ»

Ο πασίγνωστος και έγκυρος Ιταλός δημοσιογράφος προχώρησε σε άλλη μία αποκάλυψη που αφορά τους “ασπρόμαυρους” της Θεσσαλονίκης, με τον Γερμανό εξτρέμ να βρίσκεται… στην πόρτα της εξόδου.

Ο ΠΑΟΚ και η Αλ Καλίτζ βρίσκονται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις για τον Κάλεντ Νάρεϊ, σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο. Η ομάδα από τη Σαουδική Αραβία αισιοδοξεί για επίτευξη συμφωνίας έως το τέλος της εβδομάδας. Ο 29χρονος δεσμεύεται με συμβόλαιο έως το 2025 και όπως είναι λογικό, η διοίκηση του “δικεφάλου του βορρά” θα ζητήσει ένα σημαντικό ποσό για να τον παραχωρήσει.//Α.

Το δημοσίευμα:

Understand Al Khaleej are in advanced talks to sign Khaled Narey from PAOK — negotiations are underway 🇸🇦🇩🇪

Al Khaleej hope to finalise the deal later this week. pic.twitter.com/tkrDYJgGlV

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 23, 2023