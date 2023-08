Έτοιμος να γίνει “πολίτης” ο Νούνες

Τα χέρια έδωσε με τη Γουλβς η Μάντσεστερ Σίτι για τη μεταγραφή του Πορτογάλου μέσου, με τη συμφωνία να φτάνει τα 60 εκατομμύρια ευρώ με τα μπόνους.

Μόλις έναν χρόνο μετά τη μεταγραφή του στους “λύκους”, ο Ματέους Νούνες μετακομίζει στην γαλάζια πλευρά του Μάντσεστερ. Ο 25χρονος χαφ έρχεται να ενισχύσει των άξονα των πρωταθλητών Αγγλίας και Ευρώπης οι οποίοι το καλοκαίρι έχασαν τον Ιλκάι Γκουντογκάν.

Με τις λεπτομέρειες μόνο να έχουν απομείνει για το τελικό “ντιλ”, μόλις και αυτές ολοκληρωθούν και τελειοποιηθούν, ο παίκτης θα βρεθεί στις εγκαταστάσεις της Σίτι για να περάσει ιατρικά και να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο.

Ο Νούνες πίεσε πολύ για τη συγκεκριμένη μεταγραφή και έχει συμφωνήσει όλα με τους “πολίτες” στο θέμα του συμβολαίου από την προηγούμενη εβδομάδα.

🚨 Man City reach verbal agreement to sign Matheus Nunes in deal Wolves consider worth over €55m. Separately Tommy Doyle (#WWFC value at £15m+) set to go other way on loan + £5m buy option. If formalised, both will travel for medicals @TheAthleticFC #MCFC https://t.co/OMan3DhShm

— David Ornstein (@David_Ornstein) August 30, 2023