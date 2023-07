Ετοιμάζει νέα πρόταση για Λάβια η Λίβερπουλ

Με βελτιωμένη προσφοτά αναμένεται να επιστρέψουν οι “κόκκινοι” για την απόκτηση του Βέλγου μέσο, αφού η Σαουθάμπτον απέρριψε την πρώτη, η οποία έφτασε τα 37 εκατομμύρια λίρες.

Παρά το αρχικό… άκυρο που δέχθηκε η Λίβερπουλ από τη Σαουθάμπτον, παραμένει το φαβορί για την απόκτηση του Ρομέο Λάβια, αφού είναι αυτή που έχει άμεση επαφή με ομάδα και παίκτη. Ωστόσο, Άρσεναλ και Τσέλσι περιμένουν στη “γωνία” για την έκβαση της συγκεκριμένης υπόθεσης.

Οι “κόκκινοι” είναι πεπεισμένοι πως μπορούν να κλείσουν μία συμφωνία με την υποβιβασμένη Σαουθάμπτον για τον 19χρονο ταλαντούχο μέσο, σύμφωνα με τον Βέλγο ρεπόρτερ, Σάχα Ταβολιέρι.

Ο ίδιος αποκάλυψε πως οι “Άγιοι” θέλουν τουλάχιστον 40 εκατομμύρια λίρες, όσα δηλαδή θα έπαιρναν και από τη Μάντσεστερ Σίτι το 2024, εάν οι “πολίτες” αποφάσιζαν να πάρουν πίσω τον παίκτη.

🔛🔴 Sources on the Romeo #Lavia’s deal to #LiverpoolFC feels reasonably confident as the talks are ON and will continue during the week. #SouthamptonFC wants to get at least a fixed fee of 40M£ comparable to the buyback clause of Man City in 2024, what they would define as a… pic.twitter.com/KHE67RihnH

— Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) July 25, 2023