Επίσημα “πολίτης” ο Ντοκού

Την απόκτηση του 21χρονου εξτρέμ από τη Ρεν για πέντε χρόνια, ανακοίνωσε η Μάντσεστερ Σίτι το απόγευμα της Πέμπτης (24/8).

Τον Ζερεμί Ντοκού απέκτησαν οι “πολίτες” ο οποίος με κάθε επισημότητα ανήκει πλέον στο έμψυχο δυναμικό τους. Ο Βέλγος αγοράστηκε από γαλλική Ρεν, μετά από συμφωνία μεταξύ των δύο συλλόγων η οποία έφτασε τα 60 εκατομμύρια ευρώ.

Οι “σίτιζενς” πρόλαβαν και έπεισαν τον νεαρό μεσοεπιθετικό να γίνει μέλος της ομάδας του Πεπ Γκουαρδιόλα, καθώς ο ανταγωνισμός που αντιμετώπιζαν ήταν μεγάλος. Μάλιστα, έφτασαν σε μία πενταετή συμφωνία μαζί του, που θα τον κρατήσει στο Μάντσεστερ μέχρι το 2028.

Το μόνο που είχε απομείνει, εφόσον ο παίκτης συμφώνησε, ήταν τα ιατρικά τεστ τα οποία ολοκληρώθηκαν με επιτυχία, πριν ο Ντοκού υπογράψει το συμβόλαιό του και ανακοινωθεί.

Now it’s official! Jeremy #Doku to #ManchesterCity from #StadeRennais for €60M. Contract until 2028. Confirmed! #transfers #MCFC pic.twitter.com/Mh5f6t3UEQ

— Nicolò Schira (@NicoSchira) August 24, 2023