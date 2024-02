Επανένωση για Βαράν-Κριστιάνο

Μετά τα χρόνια της κοινής καριέρας τους στη Ρεάλ Μαδρίτης ο Γάλλος στόπερ θα βρεθεί με τον Πορτογάλο σούπερ σταρ στη Σαουδική Αραβία και στην Αλ Νασρ, όπως αποκαλύπτει η αγγλική εφημερίδα “Daily Star”.

Ο Ραφαέλ Βαράν θα γίνει ξανά συμπαίκτης με τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Ο Έρικ Τεν Χαγκ θέλει ν’ αλλάξει εντελώς το καλοκαίρι τη φυσιογνωμία της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στο χώρο της αμυντικής γραμμής και γι’ αυτό έχει αποφασίσει ν’ αφήσει ελεύθερο τον Βαράν στο τέλος της σεζόν.

Ο Γάλλος διεθνής στόπερ είχε κάνει καλές εμφανίσεις την περασμένη σεζόν, αλλά ο Τεν Χαγκ θέλει να εφαρμόσει διαφορετική τακτική, στην οποία δεν έχει θέση ο Βαράν, που είναι έντονα ενοχλημένος από τον προπονητή του και θέλει ν’ αλλάξει ομάδα.

Η διοίκηση της Γιουνάιτεντ έχει αποφασίσει ν’ αφήσει ελεύθερο το καλοκαίρι τον Γάλλο άσο, ο οποίος έχει συμβόλαιο έως τον Ιούνιο του 2025, και ήδη ο Βαράν έχει δώσει τα χέρια με την Αλ Νασρ, η οποία του πρόσφερε 100 εκατ. ευρώ για διετές συμβόλαιο συνεργασίας.//Α.

