Ενδιαφέρεται για τον Φαν Ντε Μπεκ η Σοσιεδάδ

Οι Ισπανοί έχουν βάλει στο “στόχαστρό” τους τον 26χρονο Ολλανδό μέσο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, ο οποίος δεν υπολογίζεται από τον Έρικ Τεν Χαγκ για τη νέα σεζόν.

Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ βρίσκεται σε συζητήσεις με τη Ρεάλ Σοσιεδάδ, προκειμένου να παραχωρήσει ως δανεικό τον Ντόνι Φαν Ντε Μπεκ, ο οποίος δεν υπολογίζεται από τους “κόκκινους διαβόλους”.

Ο 26χρονος Ολλανδός μέσος το 2020 μετακόμισε στο “Ολντ Τράφορντ”, όμως ο τραυματισμός στο γόνατό του δεν τον άφησε να έχει την πορεία που θα ήθελε. Πλέον, οι Ισπανοί είναι αυτοί που εξετάζουν την απόκτησή του με ποσό κοντά στα 30 εκατομμύρια ευρώ.//Γ.

Real Sociedad are actively working to sign Donny Van de Beek from Man Utd, true — as @NotGip reported ⚪️🔵🇳🇱

Negotiations are ongoing but still no agreement on formula of the deal and personal terms. Talks continue.

Man United wait for Donny/Fred to leave then push for Amrabat. pic.twitter.com/1llShRE4ta

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 28, 2023