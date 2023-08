Έκλεισε τον Ζόμερ η Ίντερ

Τελειωμένη πρέπει να θεωρείται η μεταγραφή του Ελβετού γκολκίπερ στους “νερατζούρι”, σύμφωνα με τον Ιταλό ρεπόρτερ, Φαμπρίτσιο Ρομάνο.

Τον επόμενο σταθμό της καριέρας του φέρεται να έχει βρει ο Γιαν Ζόμερ, με την Ίντερ να συμφωνεί με τη Μπάγερν Μονάχου για τη μετακίνησή του. Πιο συγκεκριμένα, οι δύο σύλλογοι τα βρήκαν στα 6 εκατομμύρια ευρώ.

Ο Ελβετός έχει και εκείνος δώσει τα χέρια με τους Μιλανέζους και την Κυριακή (6/8) θα ταξιδέψει στον ιταλικό βορρά, για να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις τη Δευτέρα (7/8).

Υπενθύμιση, πως η Ίντερ έχασε αυτό το καλοκαίρι τον βασικό της πορτιέρο, Αντρέ Ονανά με τον 27χρονο να καταλήγει στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Επομένως, ο Ζόμερ είναι ο άνθρωπος που οι Ιταλοί έψαχναν, για να αντικαταστήσει τον Καμερουνέζο κάτω από τα γκολποστ.

Yann Sommer to Inter, here we go! Deal in place for €6m total fee — medical on Monday, he will arrive in Italy on Sunday to complete his move 🚨⚫️🔵 #Inter

Inter have the replacement they wanted for André Onana. pic.twitter.com/Ruip4OxRU5

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 4, 2023