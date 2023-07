Έκλεισε τον Ράιντερς η Μίλαν

Μόνο τα τυπικά απομένουν για τη μετακίνηση του Ολλανδού χαφ στο Μιλάνο, αφού οι “ροσονέρι” έφθασαν σε προφορική συμφωνία με την Άλκμααρ για την απόκτηση του παίκτη έναντι 20 εκατομμυρίων ευρώ.

Παίκτης της Μίλαν θα γίνει ο Τιτζάνι Ράιντερς, καθώς μετακομίζει στην Ιταλία για να ενισχύσει τη μεσαία γραμμή της ομάδας του Στέφανο Πιόλι, έπειτα από τις καλές εμφανίσεις που πραγματοποίησε ως συμπαίκτης των Παντελή Χατζηδιάκου και Βαγγέλη Παυλίδη.

Αυτή είναι η πρώτη φορά στη καριέρα του, που ο 25χρονος μέσος θα αγωνιστεί εκτός της πατρίδας του, έχοντας καταγράψει 102 συμμετοχές στην Eredivisie, οι περισσότερες εκ των οποίων ήταν με τη φανέλα της Άλκμααρ.//ΜΠ.

Tijjani Reijnders to AC Milan, here we go! Verbal agreement in place with AZ after €20m plus add-ons bid sent earlier this week. 🚨🔴⚫️ #ACMilan

Deal in place, player only wanted Milan — understand medical tests have been scheduled at beginning of next week.

Done, sealed. ✔️ pic.twitter.com/73IQPcqkex

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 15, 2023