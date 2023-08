Έκλεισε Φαν ντε Βεν η Τότεναμ!

Σε συμφωνία με τη Βόλφσμπουργκ για τον Ολλανδό κεντρικό αμυντικό έφτασαν οι “σπερς” και πλέον απομένουν μόνο οι ανακοινώσεις.

Τα χέρια φέρονται να έδωσαν οι Γερμανοί με τους Λονδρέζους για τη μεταγραφή του Μίκι Φαν ντε Βεν. Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, υπάρχει προφορική συμφωνία μεταξύ των δύο συλλόγων για τον 22χρονο στόπερ, η οποία φτάνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ, συμπεριλαμβανομένων των μπόνους.

Ο Ολλανδός θα ταξιδέψει εντός του επόμενου 24ώρου στο Βόρειο Λονδίνο, για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και έπειτα να ανακοινωθεί ως νέος παίκτης της Τότεναμ.

Η συμφωνία του ίδιου με τα “σπιρούνια” είναι πενταετής και τον δεσμεύει στο “Tottenham Hotspur Stadium” μέχρι το 2028.

Micky van de Ven to Tottenham, here we go! Verbal agreement in place for €50m package add-ons included, Dutch CB to travel in the next 24h for medical ⚪️🇳🇱

Contract agreed until 2028, deal done with José Fortes Rodriguez from Raiola.

Wolfsburg set to prepare documents soon. pic.twitter.com/ZE9KyixlzT

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 4, 2023