Δεν σταματάει να ψάχνει τα… μπαμ η Γαλατασαράι

Να δώσει συνέχεια στον μεταγραφικό “πυρετό” του φετινού καλοκαιριού επιθυμεί η τουρκική ομάδα, η οποία μετά από τις μεταγραφές των Ικάρντι, Ζαχά και Μπακαμπού θέλει να πυροδοτήσει και άλλη μία… βόμβα.

Ο λόγος για τον χαφ της Τότεναμ και πρωταθλητή Ιταλίας με την Νάπολι, Τανγκί Ντομπελέ, για τον οποίον η Γαλατά φέρεται να έχει κάνει πρόταση 8 εκατομμυρίων ευρώ με την Τότεναμ να αρνείται. Στο ίδιο δημοσίευμα της τουρκικής “Fanatik“, αναφέρεται ότι ο παίκτης τα έχει βρει με τους Τούρκους και ότι οι Λονδρέζοι ζητούν τουλάχιστον 10 εκατομμύρια για να τον παραχωρήσουν.//ΣΠ.

🚨 Galatasaray have reached an agreement In principle over personal terms with Tanguy Ndombélé. 🤝🇹🇷

Tottenham have rejected an €8m offer from the Turkish club – they want at least €10m. 💰🇫🇷

(Source: @fanatikcomtr ) pic.twitter.com/UMMO38c3Nj

— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) August 1, 2023