Ανακοίνωσε τον Ρος Μπάρκλεϊ η Λούτον

Η “σταχτοπούτα” της Premier League γνωστοποιήσε την απόκτηση του 30χρονου Άγγλου μέσου, οποίος υπέγραψε συμβόλαιο διαρκειάς δυο ετών.

Σε μια πολύ σημαντική μεταγραφική ενίσχυση προχώρησε η “νεοφώτιστη” Λούτον, η οποία ανακοίνωσε επίσημα την απόκτηση του Ρος Μπάρκλεϊ, πρώην χαφ της Τσέλσι και Έβερτον, ενώ μέχρι πέρσι αγωνιζόνταν στην Νίς.

Η ομάδα του Ρομπ Στιούαρτ, προχώρησε στην έβδομη της προσθήκη, με στόχο την καλύτερη πορεία και φυσικά την παραμονή στη κορυφαιά κατηγορία του Νησιού.

We are delighted to announce the signing of @RBarkley8! ✍️#COYH

— Luton Town FC (@LutonTown) August 9, 2023