Ανακοίνωσε τον Ουμτιτί η Λιλ

Η γαλλική ομάδα επισημοποίησε την απόκτηση του 29χρονου στόπερ, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από την Μπαρτσελόνα και επέστρεψε στη πατρίδα του, υπογράφοντας συμβόλαιο διάρκειας δύο ετών.

Έπειτα από επτά χρόνια, ο Σαμουέλ Ουμτιτί γυρίζει στο γαλλικό πρωτάθλημα για να φορέσει τη φανέλα της Λιλ, η οποία τον απέκτησε ως ελεύθερο, μετά τη λύση της συνεργασίας του με την Μπαρτσελόνα.

O έμπειρος κεντρικός αμυντικός θέλει να αφήσει πίσω τα προβλήματα τραυματισμών και να αναγεννήσει την καριέρα του, προερχόμενος από μία γεμάτη χρονιά με την Λέτσε, που κατέγραψε 25 συμμετοχές στη Serie A.//MΠ.

Samuel Umtiti joins LOSC! The 29-year-old French international has signed for the next 2 seasons. pic.twitter.com/cYgpzOcWvM

