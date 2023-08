Aνακοίνωσε τον Λαπόρτ η Αλ Νασρ

Παίκτης της ομάδας του Λουίς Κάστρο είναι με κάθε επισημότητα ο Γάλλος με ισπανικό διαβατήριο στόπερ, με την ομάδα του Ριάντ να επισημοποιεί την απόκτησή του από τη Μάντσεστερ Σίτι, έναντι 25 εκατ. ευρώ μέχρι το 2028.

Η Αλ Νασρ, μετά την απόκτηση του Μαρσέλο Μπρόζοβιτς και του Οτάβιο, γνωστοποίησε και αυτή του Εμερίκ Λαπόρτ από τη Μάντσεστερ Σίτι, έναντι 25 εκατ. ευρώ! Μάλιστα, ο 29χρονος κεντρικός αμυντικός θα έχει για συμπαίκτες του και τον Κριστιάνο Ρονάλντο και τον Σαντιό Μανέ.

Ο Λαπόρτ αποχαιρέτησε την Μάντσεστερ Σίτι μετά από 5 χρόνια παρουσίας κατά τα οποία κατέγραψε 180 συμμετοχές, σκοράροντας 12 τέρματα και μοιράζοντας τέσσερις ασίστ ενώ κατέκτησε 13 τίτλους εκ των οποίων πέντε πρωταθλήματα Αγγλίας αλλά και το Champions League της περασμένης σεζόν!//ΓΓ

Yes, He is Laporte 🤩✅ pic.twitter.com/WqEQNNzDkr https://t.co/MAyBsS2jTo

— AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) August 24, 2023