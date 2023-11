WTA Finals: Σβιόντεκ και Γκοφ έχουν μία θέση στα ημιτελικά

Η Πολωνή νίκησε την Ονς Ζαμπέρ και πέρασε στις “4”, όπως έκανε και η Αμερικανίδα, στο πλαίσιο των τελικών της Ένωσης Αντισφαίρισης Γυναικών.

Η Ίγκα Σβιόντεκ πέρασε με 2-0 από την Ζάμπερ και θα αντιμετωπίσει την Αρίνα Σαμπαλένκα στα ημιτελικά των WTA Finals, τα οποία διεξάγονται στο Κανκούν. Η Κόκο Γκοφ, θα αναμετρηθεί κόντρα στην Τζέσικα Πεγκούλα, όντας το άλλο ημιτελικό ζευγάρι.

Πιο συγκεκριμένα, η Σβιόντεκ νίκησε με 6-1, 6-2 και προκρίθηκε ως πρώτη από τον όμιλό της, χωρίς να χάσει ούτε ένα σετ στα τρία παιχνίδια. Έτσι, η 22χρονη έκλεισε το μεγάλο ραντεβού στην κορυφαία τετράδα – στα ημιτελικά -. Μάλιστα, πέρα από την πρόκριση στον τελικό της διοργάνωσης, θα κριθεί σε μεγάλο βαθμό και το ποια θα είναι η Νο.1 στην παγκόσμια κατάταξη. Στον έτερο ημιτελικό, θα αναμετρηθούν η Τζέσικα Πεγκούλα με τον Κόκο Γκοφ, οι οποίες είναι “ντουέτο” στο διπλό, όντας μάλιστα στο Νο.1 του ταμπλό!

Το πρόγραμμα των ημιτελικών:

Kυριακή 5/11

Πεγκούλα – Γκοφ (00:00)

Σαμπαλένκα – Σβιόντεκ (μετά τις 01:30)//ΓΚ

