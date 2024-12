Τζόκοβιτς για Σίνερ: «Δεν είναι καλή εικόνα, είμαστε ένα από τα πιο καθαρά σπορ»

Αναλυτικά:

«Δεν είναι καλή εικόνα για το άθλημά μας. Δεν θέλεις να βλέπεις κάτι τέτοιο. Στα τελευταία 20+ χρόνια που παίζω στο επαγγελματικό tour, είμαστε ένα από τα πιο καθαρά σπορ. Πιστεύω, τουλάχιστον, ότι είμαστε και ήμασταν. Θα συνεχίσω να πιστεύω σε αυτό το καθαρό άθλημα. Απλά αμφισβητώ τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το σύστημα. Και γιατί συγκεκριμένοι παίκτες δεν αντιμετωπίζονται όπως άλλοι παίκτες. Το θέμα είναι η ασυνέπεια, η διαφάνεια. Μας έκρυψαν την υπόθεση του Γιάνικ (Σίνερ). Δεν συζητώ το αν πήρε ή όχι την απαγορευμένη ουσία ηθελημένα ή όχι, Πιστεύω σε ένα καθαρό άθλημα, πιστεύω ότι ο παίκτης θα κάνει τα πάντα για να παίξει δίκαια.

Γνωρίζω τον Γιάνικ από τότε που ήταν πολύ μικρός, δεν μου φαίνεται σαν κάποιος που θα έκανε κάτι τέτοιο. Έχω, όμως, πραγματικά απογοητευτεί, όπως και άλλοι παίκτες, που βλέπω ότι μας το έκρυψαν για πέντε μήνες».

