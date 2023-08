Δεν άντεξε 4 ώρες και αποκλείστηκε από το US Open o Τσιτσιπάς

Ο Έλληνας τενίστας αποχωρεί νωρίς από τη Νέα Υόρκη, αφού ηττήθηκε από τον Ντομινίκ Στρίκερ, με 3-2 σετ για τον 2ο γύρο του US Open.

Μετά την Μαρία Σάκκαρη ακολουθεί και ο Στέφανος Τσιτσιπάς, πέφτοντας θύμα έκπληξης από τον Ελβετό, σε ματς που διήρκησε περισσότερο από 4 ώρες και κρίθηκε στα… 5 σετ.

Ο 21χρονος Ελβετός ξεκίνησε από τους προκριματικούς και έφτασε αισίως τις 5 νίκες, βγάζοντας εκτός έναν παίκτη του Top10 στην παγκόσμια κατάταξη και κάνει όνειρα για μία ακόμη καλύτερη συνέχεια. Ο Στρίκερ έδωσε σκληρή μάχη και έστειλε αμέσως το μήνυμά του στον Στέφανο Τσιτσιπά κατακτώντας το πρώτο σετ με 7-5.

Ο Τσιτσιπάς κατάφερε προηγηθεί στο σκορ, κατακτώντας το δεύτερο και τρίτο σετ, με 7-6, 7-6, αντίστοιχα. Στο τέταρτο, ο Ελβετός πανηγύρισε κι έφερε το παιχνίδι σε απόλυτη ισορροπία με το 7-6. Επομένως, τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν καλά για τον Έλληνα πρωταθλητή.

Ο Στρίκερ έφτασε σχετικά… άνετα στη νίκη με 6-3 και στον 3ο γύρο θα έχει την ευκαιρία να διεκδικήσει την είσοδό του στους “16”, απέναντι στο νικητή της αναμέτρησης ανάμεσα στον Μπονζί και στον Γιούμπανκς.//ΓΚ

