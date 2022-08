Το στοίχημα Τσιτσιπά-Σάκκαρη και τα 10.000 στον Ουκρανικό λαό

Οι δύο Έλληνες τενίστες, έκαναν μία συμφωνία σε αγώνα κόντρα στους Μπερετίνι και Ζαβάτσκα, με το Νο5 του κόσμου να δωρίζει χρήματα στους ανθρώπους που επλήγησαν από τον πόλεμο.

Στέφανος Τσιτσιπάς και Μαρία Σάκκαρη, αντιμετώπισαν τους Μπερετίνι και Ζαβάτσκα στη Νέα Υόρκη. Ο Έλληνας τενίστας προκάλεσε την παρτενέρ του, να δυσκολέψει τον Ιταλό. Έτσι κι έκανε, με το δεύτερο σερβίς της να είναι μέσα και τον αντίπαλό της να μην μπορεί να βγάλει άμυνα και να κερδίζει το στοίχημα.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς, θα δωρίσει το ποσό των 10.000 ευρώ στους Ουκρανούς, κάτι που θα έκανε ούτως ή άλλως.

.@steftsitsipas incentivizes @mariasakkari to serve big to @MattBerrettini and he’ll make a donation to the Ukraine Crisis Relief Fund. pic.twitter.com/NcAkdd7rD5

— US Open Tennis (@usopen) August 25, 2022