Το μυθικό τρέιλερ της “Barbie” με πρωταγωνιστή τον μοναδικό… Στέφανο! (video)

Η ομάδα του ertnews είχε… κέφια και με πολύ δόση χιούμορ διαφοροποίησε το τρέιλερ της Barbie, για χάρη του φλερτ του Έλληνα πρωταθλητή με την Αυστραλή ηθοποιό, Μάργκοτ Ρόμπι.



Ο Στέφανος Τσιτσιπάς, που σε λίγες ημέρες αρχίζει τους αγώνες του στο Μόντε Κάρλο, έχει δύο σημαντικούς λόγους να δει την ταινία της Γκρέτα Γκέργουικ, η οποία θα βγει στις αίθουσες στις αρχές του καλοκαιριού.

Ο ένας είναι ότι η Barbie θα παίζει τένις και μάλιστα με ροζ ρακέτα, την οποία δημιούργησε η εταιρεία Wilson, που είναι και η χορηγός του Έλληνα πρωταθλητή. Ο δεύτερος και πιο σημαντικός λόγος είναι η πρωταγωνίστρια. Η Μάργκοτ Ρόμπι είναι η Barbie στην ταινία και ως γνωστόν η Αυστραλή ηθοποιός είναι η αγαπημένη του Στέφανου.

The collab we have all been waiting for 🥹 https://t.co/6tj6r9TccY

— Stefanos Tsitsipas (@steftsitsipas) April 4, 2023