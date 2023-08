Στον δεύτερο γύρο του US Open o Τσιτσιπάς

Ο Έλληνας τενίστας, επικράτησε εύκολα 3-0 σετ του Μίλος Ράονιτς και προκρίθηκε στην επόμενη φάση της διοργάνωσης, εκεί όπου θα αντιμετωπίσει τον Ντόμινικ Στέφαν Στρίκερ.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς εμφανίστηκε απόλυτα συγκεντρωμένος και πήρε την πρόκριση απέναντι στον Μίλος Ράονιτς με 3-0 σετ για τον δεύτερο γύρο του US Open. Εκεί, θα βρει τον Ντόμινικ Στέφαν Στρίκερ Νο 128 της Παγκόσμιας κατάταξης.

Ο Έλληνας τενίστας δεν βρήκε αντίσταση στο πρώτο σετ, που μάλιστα κρίθηκε στο τέταρτο και πέμπτο γκέιμ. Ο Ράονιτς δημιούργησε διπλό break point με τον Στέφανο να κρατά το σερβίς του, ενώ στο πέμπτο ήταν εκείος που έκανε το το break και… έσπασε το σερβίς του αντιπάλου του για να πάρει το σετ με 6-2.

Το δεύτερο σετ ήταν πιο ισορροπημένο με τον Έλληνα τενίστα να προσπαθεί να κάνει το break και τον Ράονιτς να κρατά το σερβίς του και να μένει ζωντανός. Στο όγδοο game oμως, ο ‘Ελληνας τενίστας κατάφερε να κάνει το break και να πάρει ακόμη ένα σετ.

Στο τρίτο σετ, έγινε μεγάλη μάχη. Ο Τσιτσιπάς ήθελε να πάρει το παιχνίδι με τον αντίπαλό του να παλεύει να κρατηθεί ζωντανός. Ο Καναδός κατάφερε να κάνει το break στο έκτο γκειμ και να πάρει το προβάδισμα με 4-2, όμως ο Στέφανος έδειξε σοβαρότητα και κατέκτησε τα επόμενα γκειμ για να πάρει και το παιχνίδι με 3-0.//M

