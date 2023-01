Στο τελικό του Αυστραλιανού Open ο ισοπεδωτικός Τσιτσιπάς!

Ο Έλληνας τενίστας θα διεκδικήσει το πρώτο Grand Slam της καριέρας του, αφού επικράτησε με 3-1 σετ του Ρώσου, Κάρεν Κατσάνοφ και πήρε το εισιτήριο για το τελικό, όπου περιμένει το νικητή του ζευγαριού των Τζόκοβιτς και Πολ.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς βρίσκεται στο τελικό του Australian Open. Ο Έλληνας πρωταθλητής έκανε εκπληκτικό παιχνίδι κόντρα στον Ρώσο, Κάρεν Κατσάνοφ, διατήρησε το σερβίς του σε πολλές περιπτώσεις, όντας εκπληκτικός στα δεύτερα σερβίς, έβγαλε σημαντικές άμυνες και είχε ένα ασταμάτητο forehand για το τελικό 3-1 σετ.

Ο Έλληνας τενίστας, που θέλει να κατακτήσει το πρώτο του Grand Slam περιμένει πλέον τον αντίπαλό του για το μεγάλο τελικό, που θα γίνει το πρωί της Κυριακής (29/01, 10:30) και θα προκύψει από το ζευγάρι του Νόβακ Τζόκοβιτς με τον Τόμι Πολ.

Ο ΑΓΩΝΑΣ

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς σέρβιρει πρώτος, καθώς ο Κάρεν Κατσάνοφ επέλεξε να υποδεχτεί, με τον Έλληνα πρωταθλητή, να παίρνει εύκολα το πρώτο game, χωρίς να χάσει καν πόντο. Ο Ρώσος τενίστας έβγαλε αντίδραση και έκανε το 1-1, με τον Τσιτσιπά να αλλάζει το στυλ του στο τρίτο game, αφού έγινε πιο επιθετικός και πήρε ξανά το προβάδισμα. Ο Έλληνας τενίστας έκανε και το 3-1 στη συνέχεια, αφού εκμεταλλεύτηκε τα λάθη στην υποδοχή από τον Κατσάνοφ. Ο Ρώσος πήρε λίγες ανάσες, άλλαξε ταχύτητα στα χτυπήματά του και έκανε το 3-3, τη στιγμή που ο Στέφανος έδειχνε απογοητευμένο από τις επιστροφές του και από τα 6/15 χαμένα του πρώτα σερβίς. Ο Τσιτσιπάς πήρε εκ νέου το προβάδισμα με 4-3 και εκμεταλλεύτηκε το τραγικό λάθος του αντιπάλου του στο επόμενο game για να κάνει και το 5-3. Ο Κατσάνοφ όμως δεν εγκατέλειπε και παρά το καλό forehand του Τσιτσιπά, ισοφάρισε σε 5-5, με τον Έλληνα τενίστα να κάνει λάθος σε εύκολη άμυνα. Το πρώτο σετ οδηγήθηκε στο tie-break, με τον Στέφανο να δείχνει ασταμάτητος, να φτάνει τα πέντε set-point και να κάνει το 1-0.

Στο δεύτερο σετ ο Ρώσος τενίστας μπήκε καλύτερα και πήρε το πρώτο game, το οποίο δεν κατάφερε να ολοκληρώσει με λόμπα ο Τσιτσιπάς, ο οποίος με τα δικά του σερβίς πέτυχε αρχικά το 1-1 και στη συνέχεια το 2-2, παρόλο που έχασε δικό του άσο διότι πατούσε γραμμή. Οι δύο τενίστες είχαν βελτιώσει τα ποσοστά τους στο πρώτο σερβίς, με τον Στέφανο μέχρι εκείνο το σημείο να έχει 100% κερδισμένους πόντους στα δεύτερα σερβίς. Οι δύο αντίπαλοι πήγαιναν στήθος με στήθος, με τον Τσιτσιπά να παίρνει έναν αδιανόητο πόντο, αφού έβγαλε δυο άμυνες σε σμας του Κατσάνοφ στα οποία έδωσε ύψος και στη συνέχεια του ράλι τελειωσε τον πόντο με μπάκχαντ στη διαγώνιο. Ο Έλληνας τενίστας με ψυχολογία έκανε και το 6-4 και μαζί το 2-0 σετ.

Στο τρίτο σετ ο Κατσάνοφ ξεκίνησε με κακές επιστροφές και έδινε εύκολους πόντους στον Στέφανο, που πέρασε μπροστά με 2-1 στα games, παρά την προσπάθεια του Ρώσου, που επιβίωσε σε δύο break point. Ο Έλληνας τενίστας πέρασε και με 3-1 μπροστά, αφού ο αντίπαλός του δεν μπορούσε να αντιδράσει σωστά στις επιστροφές του. Ο Κατσάνοφ έκανε το 3-2 κρατώντας δύσκολα το δικό του σερβίς, με τον Τσιτσιπά να παίρνει ξανά κεφάλι δύο games, αφού ο Ρώσος του έδινε ξεκούραστους πόντους. Η μείωση σε 4-3 έδωσε κάποιες ελπίδες στον Κατσάνοφ, όμως ο Έλληνας πρωταθλητής έκανε το χρέος του, διατήρησε το σερβίς του, πέτυχε έναν εκπληκτικό άσο και ξέφυγε ξανά στο 5-3. Ο Ρώσος σέρβιρε για να μείνει στο παιχνίδι και το πέτυχε αρκετά εύκολα για το 5-4, με τον Τσιτσιπά να κάνει σημαντικό λάθος σε σμας στο 10ο game και να δίνει την ευκαιρία στον Κατσάνοφ για break. Μάλιστα ο Ρώσος πέρασε και μπροστά με 6-5, με το σετ να οδηγείται στο tie-break. Εκεί έγινε πραγματική μάχη του παιχνιδιού, με τον Κατσάνοφ να σβήνει δύο match-points του Στέφανο και να οδηγεί το παιχνίδι σε τέταρτο σετ.

Ο Τσιτσιπάς κάλεσε toilet break πριν το τέταρτο σετ και αυτό φάνηκε πως τον ευνόησε να καθαρίσει το μυαλό του, καθώς ο Έλληνας τενίστας ξεκίνησε καταιγιστικά το σετ με 3-0 στα games, σπάζοντας το σερβίς του Κατσάνοφ στην πρώτη του προσπάθεια. Ο Ρώσος μείωσε σε 3-1, όμως είχε κακές επιστροφές στο επόμενο game και χάρισε εύκολα το 4-1 στον Στέφανο. Ο Τσιτσιπάς έπαθε στο τρίτο σετ και έμαθε και στο τέταρτο σετ έκανε διπλό break στον αντίπαλό του, διατήρησε το δικό του πρώτο σερβίς και είχε καλύτερες αποφάσεις στα κρίσιμα σημεία, που του χάρισαν την πρόκριση στο μεγάλο τελικό, με 3-1 σετ.//