Στο… πόδι η Margaret Court Arena για τον Μάρεϊ (video)

Ο 35χρονος τενίστας, ως γνήσιος μαχητής, κατάφερε να πάρει το δεύτερο σετ κόντρα στον Ρομπέρτο Μπαουτίστα, όντας εξουθενωμένος και γνώρισε την αποθέωση!

Ο Άντι Μάρεϊ αγωνίζεται με τον Ρομπέρτο Μπαουτίστα στη Μελβούρνη και καταγράφηκε μία ιδιαίτερη στιγμή στη Margaret Court Arena. O 35χρονος πρωταθλητής προέρχεται από σχεδόν εξάωρη αναμέτρηση με τον Θανάση Κοκκινάκη και ήταν εμφανώς εξουθενωμένος από το ξεκίνημα του αγώνα, χάνοντας το πρώτο σετ με 1-6.

Μάλιστα, έμεινε πίσω με μπρέικ και στο δεύτερο, αλλά βρήκε τα ψυχικά αποθέματα και κατέκτησε το σετ με ένα εντυπωσιακό φινάλε στο τάι μπρέικ (9-7). Ο Μάρεϊ έσβησε προηγουμένως δύο σετ πόιντ και η κατάκτηση του σετ, σήκωσε ολόκληρη την Margaret Court Arena στο… πόδι!//

Δείτε το βίντεο:

Speechless. Simply speechless.

He's at it again! @andy_murray 🇬🇧 takes the breaker 9-7 to level the match at a set apiece. #AusOpen • #AO2023 pic.twitter.com/R7F0nHC9AH

— #AusOpen (@AustralianOpen) January 21, 2023