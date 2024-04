Στα προημιτελικά του Charleston Open η Σάκκαρη

Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια πήρε το εισιτήριο για τα προημιτελικά του Charleston Open, καθώς νίκησε με 2-0 σετ (6-4, 6-1) την Αυστραλή Άστρα Σάρμα (Νο135 στον κόσμο).

Η Μαρία Σάκκαρη (Νο7 στον κόσμο) δεν αντιμετώπισε κανένα πρόβλημα κόντρα στην Άστρα Σάρμα, την νίκησε άνετα με 2-0 σετ και προκρίθηκε στα προημιτελικά του Charleston Open.

Suiting up for more ✋@mariasakkari defeats Sharma 6-4, 6-1 to book the last spot in the #CharlestonOpen quarterfinals! pic.twitter.com/5JM4zva4oX

— Credit One Charleston Open (@CharlestonOpen) April 5, 2024