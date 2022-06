Στα ημιτελικά και η ασταμάτητη Σφιόντεκ

Η Πολωνή τενίστρια με σχετική άνεση ξεπέρασε το εμπόδιο της Αμερικανίδας Τζέσικα Πέγκουλα και επικράτησε με 2-0 σετ.



Επίδειξη δύναμης έκανε η κορυφαία τενίστρια της παγκόσμιας κατάταξης, Ίγκα Σφιόντεκ κόντρα στην Τζέσικα Πέγκουλα (Νο.11 του κόσμου), καθώς επιβλήθηκε με 2-0 σετ (6-3, 6-2) και κλείδωσε την πρόκριση στα ημιτελικά του φετινού Ρολάν Γκαρός.

Μετά από έναν αγώνα που διήρκησε περίπου μιάμιση ώρα, η Πολωνή τενίστρια κατάφερε να φτάσει τις 33 διαδοχικές νίκες και πλέον αποτελεί το μεγάλο φαβορί για την κατάκτηση της διοργάνωσης.

Στη φάση των ημιτελικών, η Σφιόντεκ θα κληθεί να αντιμετωπίσει τη Ρωσίδα, Ντάρια Κασάτκινα, η οποία νωρίτερα επικράτησε στο «ρωσικό εμφύλιο» με 2-0 σετ απέναντι στη Βερόνικα Κουντερμέτοβα.

Just. Too. Good 👀@iga_swiatek is through to her second #RolandGarros semi-final, dismantling Jessica Pegula 6-3, 6-2. pic.twitter.com/CzxQyeh4wy

— Roland-Garros (@rolandgarros) June 1, 2022