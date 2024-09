Σίνερ και Σβιάτεκ συνεχίζουν στο US Open

Στον επόμενο γύρο του κορυφαίου τουρνουά, ο Σίνερ θ’ αντιμετωπίσει τον Ρώσο, Ντανιίλ Μεντβέντεφ, σ΄ ένα ματς που δικαίως θεωρείται «πρόωρος τελικός», μετά τον αποκλεισμό που γνώρισαν νωρίτερα, ο Νόβακ Τζόκοβιτς και ο Κάρλος Αλκαράθ.

Στην τελευταία «μονομαχία» τους, ο 28χρονος Μεντβέντεφ νίκησε τον 23χρονο Ιταλό στον προημιτελικό του Wimbledon, αλλά ο Σίνερ έχει επικρατήσει του Ρώσου τενίστα στις προηγούμενες πέντες αναμετρήσεις τους, συμπεριλαμβανομένου του τελικού του Australian Open, που κρίθηκε στα πέντε σετ.

«Πνευματικά δεν ξεκίνησα πολύ καλά στο πρώτο σετ (σ.σ. βρέθηκε με δύο μπρέικ πίσω) αλλά έμεινα στο παιχνίδι. Υπήρχαν μερικά σκαμπανεβάσματα, αλλά βρήκα τον ρυθμό μου στο τέλος του παιχνιδιού», σχολίασε ο Σίνερ και πρόσθεσε:

«Ασχολούμαι περισσότερο με τα σημαντικά σημεία, γι’ αυτό κάνουμε τόσο πολλές πρόβες στην προπόνηση, βρίσκοντας σίγουρα σουτ και ξέροντας πώς να εκπλήσσουμε τον αντίπαλο».

Νωρίτερα, η Πολωνή επικεφαλής στην παγκόσμια κατάταξη, Ιγκα Σβιάτεκ προκρίθηκε στον επόμενο γύρο και μάλιστα συνεχίζει την πορεία της, χωρίς να χάσει σετ. Η νεαρή τενίστρια επικράτησε με 6-4, 6-1 της Ρωσίδας, Λουντμίλα Σαμσόνοβα (Νο 16) και θ’ αντιμετωπίσει την Αμερικανίδα, Τζέσικα Πεγκούλα (Νο 6).

«Αρχικά δυσκολεύθηκα με το σερβίς της, αλλά ήξερα ότι εάν συνέχιζα να είμαι επιθετική θα μπορούσα να το ξεπεράσω. Είμαι ευχαριστημένη με το αποτέλεσμα», δήλωσε η Πολωνή τενίστρια, μετά το τέλος του αγώνα.

