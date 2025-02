Σε κακή μέρα ο Τσιτσιπάς, έχασε την ευκαιρία στο Ρότερνταμ (video)

Στα προημιτελικά ολοκληρώθηκε με άδοξο τρόπο η παρουσία του Στέφανου Τσιτσιπά στο Ρότερνταμ. Το νούμερο 12 της παγκόσμιας κατάταξης ηττήθηκε κατά κράτος από τον Ματία Μπελούτσι με 2-0 σετ (4-6, 2-6), με τον Ιταλό (23 ετών, νούμερο 92 στον κόσμο), που απέκλεισε και τον Ντανιίλ Μεντβέντεφ, να αποτελεί την ευχάριστη έκπληξη του τουρνουά.

Η αναμέτρηση δεν ξεκίνησε άσχημα για τον Τσιτσιπά. Αφού κράτησε με δυσκολία το σερβίς του στο πρώτο game, ήταν ανώτερος για κάποιο διάστημα, ασκώντας πίεση στον Μπελούτσι. Συγκεκριμένα, δημιούργησε αρκετά break point στο έκτο και στο όγδοο game, τα οποία ο Μπελούτσι έσβησε, το τελευταίο μάλιστα με απίθανο passing shot.

