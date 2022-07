Ριμπάκινα: “Λύγισε” όταν ρωτήθηκε για τους γονείς της (video)

Η Ρωσίδα τενίστρια που εκπροσωπεί το Καζακστάν, εκπλήρωσε ένα όνειρο ζωής, κατακτώντας το Wimbedon. Εντύπωση σε όλους έκανε η αντιδράσή της καθώς δεν έβγαλε συναίσθημα και παρέμεινε ψύχραιμη. Στη συνέντευξη τύπου όμως, ξέσπασε σε κλάματα όταν άκουσε για την οικογένειά της.

Η Έλενα Ριμπάκινα ήταν η μεγάλη νικήτρια του Wimbledon, με την ίδια να παραμένει ήρεμη και να μην πανηγυρίζει το σπουδαίο κατόρθωμα για την καριέρα της.

Στη συνέντευξη τύπου όμως, έδωσε το συναίσθημα που όλοι ζητούσαν, καθώς λύγισε ακούγοντας για τους γονείς της. Δεν μπόρεσαν να ταξιδέψουν στο Λονδίνο για να την παρακολουθήσουν από κοντά, λόγω των περιορισμών που έχει επιβάλει η Αγγλία στους Ρώσους πολίτες.

Αναλυτικά όσα είπε η Ριμπάκινα:

«Πάντα είμαι ήρεμη. Στην ομιλία μου στο τέλος σκεφτόμουν ότι θα κλάψω, αλλά κατάφερα να κρατηθώ. Ίσως αργότερα που θα είμαι μόνη μου στο δωμάτιο να κλαίω χωρίς σταματημό, δεν ξέρω! Δεν ήξερα τι να κάνω, ήταν σοκαριστικό. Περίμενα ότι μπορεί να συμβεί, όμως ταυτόχρονα τα συναισθήματα ήταν τόσα πολλά… και προσπαθούσα να μείνω ήρεμη. Ίσως μια μέρα μπορεί να δείτε κάποια τέτοια αντίδραση από μένα, αλλά όχι σήμερα».

Η απάντησή της όταν ρωτήθηκε για τους γονείς της:

«Δεν τους μίλησα ακόμα. Θα είναι πολύ περήφανοι» είπε ξεσπώντας σε κλάματα.

Και συνέχισε: «Θέλατε να δείτε συναισθήματα», με όλους όσοι παρευρίσκονταν να γελούν, θέλοντας να ελαφρύνουν το κλίμα.

“They would be super proud” 😊

Elena Rybakina was asked how her parents would react to her being crowned Wimbledon champion#Wimbledon | #CentreCourt100 pic.twitter.com/HOKUL4pFfQ

— Wimbledon (@Wimbledon) July 9, 2022