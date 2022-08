Προκρίθηκε στο δεύτερο γύρο η Σάκκαρη

Η 27χρονη τενίστρια κατάφερε να ξεπεράσει το… εμπόδιο της Τατιάνα Μαρία με 2-1 σετ και να περάσει στην επόμενη φάση του US Open. Εκεί θα συναντήσει τη νικήτρια του ζευγαριού Γουάνκ – Παρί.

Η Ελληνίδα τενίστρια έχει αντιμετωπίσει άλλες τρεις φορές την Τατιάνα Μαρία, αλλά είχε κερδίσει μόνο μία φορά. Τη δεύτερη της νίκη πήρε σήμερα με μία εντυπωσιακή εμφάνιση στο τρίτο σετ και θα βρεθεί στο δεύτερο γύρο, όπου θα αγωνιστεί απέναντι στη Γουάνκ ή την Παρί, οι οποίες αγωνίζονται σήμερα (29/8) στις 22:20.

Ο αγώνας

Η Μαρία Τατιάνα ξεκίνησε πολύ δυνατά το παιχνίδι και κατάφερε να πάρει τα τρία πρώτα παιχνίδια του πρώτου σετ, απέναντι στην “δική” μας Μαρία Σάκκαρη. Η 27χρονη Ελληνίδα, όμως, δεν είχε πει την… τελευταία της λέξη και ξεκίνησε την αντεπίθεση της. Αρχικά μείωσε σε 3-1, με την 35χρονη Γερμανίδα να κερδίζει το πέμπτο παιχνίδι εύκολα, παίρνοντας το προβάδισμα σε 4-1. Η Σάκκαρη με πολύ καλή απόδοση μείωσε σε 4-2 και βρήκε το μπρέικ που έψαχνε, μειώνοντας τη διαφορά στο ένα παιχνίδι, ενώ κατάφερε να ισοφαρίσει, με το τρίτο σερί game που πήρε. Η Ελληνίδα τενίστρια ήταν καταπληκτική στο δεύτερο μισό του σετ και αφού αρχικά, έκανε νέο μπρέικ, πήρε το προβάδισμα και στη συνέχεια το σετ, κάνοντας το 4-6. Η Μαρία Σάκκαρη με πέντε συνεχόμενα games κατάφερε να αντιστρέψει την εις βάρος της κατάσταση και να πάρει τελικά το πρώτο σετ, ούσα εξαιρετική.

Το δεύτερο σετ ξεκίνησε με τη Μαρία Τατιάνα να κατακτάει το πρώτο game, όπως και στο προηγούμενο σετ, ενώ κατάφερε να πάρει και το δεύτερο παιχνίδι, έχοντας ξανά προβάδισμα. Η Γερμανίδα κράτησε το σέρβις και πήρε διαφορά τριών παιχνιδιών, με τη Μαρία Σάκκαρη να μειώνει σε 3-1, έχοντας ακριβώς την ίδια ροή με το προηγούμενο σετ. Η Μαριά Τατιάνα κατάφερε στη συνέχει να κάνει το 4-1, με την 27χρονη Ελληνίδα να μειώνει σε 4-2, ψάχνοντας το μπρέικ που θα την κρατήσει ζωντανή στην κατάκτηση του σετ. Αυτό δεν ήρθε όμως, καθώς η Γερμανίδα έκανε το 5-2, με τη Σάκκαρη να καταφέρνει απλά να μειώσει σε δύο game διαφορά. Το τελευταίο παιχνίδι το πήρε η έμπειρη Γερμανίδα και πλέον τα σετ ήταν στο 1-1. Έτσι οι δύο τενίστριες αναμένονταν να λύσουν τις διαφορές τους στο τελευταίο σετ, με τη Μαρία Σάκκαρη να έχει το πρώτο σερβίς.

Το τρίτο σετ ξεκίνησε με τον ιδανικό τρόπο για τη Μαρία Σάκκαρη, καθώς πήρε το πρώτο σετ, ενώ έκανε το μπρέικ και το 2-0, παίρνοντας σοβαρό προβάδισμα, ενόψει της συνέχειας. Το 3-0 έγινε με την Ελληνίδα τενίστρια να κρατάει το σερβίς, παίρνοντας μερικούς εξαιρετικούς πόντους. Η Σάκκαρη δεν… αστειευόταν και έγραψε το 4-0, πλησιάζοντας όλο και πιο κοντά στην πρόκριση της επόμενης φάσης του US Open. Η Ελληνίδα τενίστρια πήρε συνοπτικά και τα επόμενα δύο games και πήρε την πρόκριση για τον δεύτερο γύρο του τουρνουά.

Maria Sakkari taking no chances in the third set.

She's into Round 2 of the #USOpen. pic.twitter.com/5ChzMPUa4U

— US Open Tennis (@usopen) August 29, 2022