Πέρασε το πρώτο “τεστ” ο Τζόκοβιτς

Με το “δεξί” μπήκε ο “Νόλε” στην πρεμιέρα του φετινού Γουίμπλεντον επικρατώντας του 24χρονου Νοτιοκορεάτη, Σουνγού Κβον, με 3-1 σετ και έτσι πήρε το “εισιτήριο” για τον επόμενο γύρο του τουρνουά.

Μετά από 2 ώρες και 29 λεπτά αγώνα, ο κάτοχος του τίτλου στο Λονδίνο, κατάφερε αν και με αρκετή δυσκολία, να ξεπεράσει το εμπόδιο του Νο.81 της παγκόσμιας κατάταξης, Σουνγού Κβον με 3-1 σετ (6-3, 3-6, 6-3, 6-4) και να περάσει στο δεύτερο γύρο του Γουίμπλεντον.

Ο “Νόλε” παρά το γεγονός πως μπήκε πολύ δυναμικά στην αναμέτρηση παίρνοντας το πρώτο σετ με άνεση (6-3), στη συνέχεια δυσκολεύτηκε, καθώς ο Νοτιοκορεάτης έβρισκε λύσεις από τα σερβίς του. Ο Κβον ήταν ιδιαίτερα ανταγωνιστικός και εκμεταλλεύτηκε τα λάθη του Τζόκοβιτς κοντά στο φιλέ, αλλά και στα σερβίς, ισοφαρίζοντας σε 1-1 στο δεύτερο σετ, το οποίο κέρδισε με 6-3.

Στα τελευταία, όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι, σετ, ο Κβον δεν έμεινε ψύχραιμος στην πίεση που του άσκησε ο Σέρβος τενίστας, ο οποίος πήρε το τρίτο σετ με 6-3 και το τέταρτο με 6-4 χάρη στα “break points” που εκμεταλλεύτηκε.

Ο κορυφαίος Σέρβος τενίστας και Νο.3 του κόσμου στον επόμενο γύρο θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού ανάμεσα στο Θανάση Κοκκινάκη και τον Καμίλ Μάιρζακ.

