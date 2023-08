Πέρασε στους “16” του Σινσινάτι ο Τσιτσιπάς

Μετά τη Μαρία Σάκκαρη, στους “16” του τουρνουά του Σινσινάτι προκρίθηκε και ο Έλληνας πρωταθλητής, που επικράτησε με 2-0 σετ (7-6(3)), (7-6(2)) του 20χρονου Μπεν Σέλτον, μετά από μία ώρα και 43 λεπτά.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς με δύο tie-breaks κατάφερε να προκριθεί, έστω κι αν δυσκολεύτηκε κόντρα στον Αμερικανό Μπεν Σέλτον και στον 3ο γύρο θα βρει αντίπαλο τον Χούμπερτ Χούρκατς, ο οποίος απέκλεισε τον Μπόρνα Τσόριτς με 2-1 σετ (5-7, 6-3, 6-3).

Αυτή ήταν η 40ή νίκη του Έλληνα πρωταθλητή τη φετινή σεζόν (40-14), αλλά και η 11η στο Σινσινάτι (11-5). Επιπρόσθετα, μετρά και 11 νίκες σε 1000άρια.

Test passed 🙌@steftsitsipas gets the win over Shelton 7-6(3), 7-6(2) for a spot in the final 16.#CincyTennis pic.twitter.com/z3mT8Espvm

— Western & Southern Open (@CincyTennis) August 16, 2023