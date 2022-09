Ο συγκλονιστικός Αλκαράθ στα ημιτελικά του US Open

Έπειτα από ένα φανταστικό παιχνίδι διάρκειας 5 ωρών και 15 λεπτών, το παιδί θαύμα του ισπανικού τένις έκαμψε την αντίσταση του Γιάνικ Σίνερ στα πέντε σετ (3-2) και προκρίθηκε στους “4” του Αμερικανικού Όπεν.

Ο Κάρλος Αλκαράθ πήρε τη νίκη με 3-2 σετ (6-3, 6-7, 6-7, 7-5, 6-3) επί του Γιανίκ Σίνερ σε έναν συγκλονιστικό προημιτελικό και θα μονομαχήσει με τον Φράνσις Τιάφο στα ημιτελικά του US Open.

CARLOS ALCARAZ WINS ONE OF THE MOST INCREDIBLE MATCHES IN TENNIS HISTORY pic.twitter.com/Cfql1pCwJ4

