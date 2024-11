Ο Ρουντ έβαλε “φρένο” στον Αλκαράθ (video)

Ο Κάσπερ Ρουντ ήταν ο απόλυτος κυρίαρχος στο πρώτο σετ, καθώς το κατέκτησε με 6-1, όμως στη συνέχεια έγινε μεγάλη μάχη με τον Κάρλος Αλκαράθ. Το νούμερο 3 της παγκόσμιας κατάταξης, έκανε break και πήρε το προβάδισμα με 4-2 games και 5-3, όμως ο Νορβηγός έκανε σπάσιμο σερβίς, ισοφάρισε και με την ψυχολογία στα ύψη, πήρε και το δεύτερο σετ με σκορ 7-5.

Ο Ρουντ θα παίξει την Τετάρτη (13/11) με τον νικητή του βραδινού ματς Ζβέρεφ-Ρούμπλεφ (21.30), ενώ ο κάτοχος 4 major τίτλων θα περιμένει τον ηττημένο και «καίγεται» για νίκη.

Στην περίπτωση που ο Αλκαράθ δεν ξεπεράσει την ίωσή του, θα τον αντικαταστήσει ο Γκριγκόρ Ντιμιτρόφ, ενώ δεύτερος αναπληρωματικός είναι ο Στέφανος Τσιτσιπάς.//ΔΜ

RAMPANT RUUD 💪



The moment @CasperRuud98 recorded his first EVER win over Alcaraz 6-1 7-5!#NittoATPFinals pic.twitter.com/zAuqklbrqf