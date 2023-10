Κυρίαρχος ο Σίνερ, εκτός τελικού ο Αλκαράθ

Ο Ιταλός τενίστας είναι αυτός που πήρε το δεύτερο εισιτήριο για τον τελικό του China Open μετά την επικράτησή του με 2-0 σετ (7-6, 6-1) επί του νεαρού Ισπανού.

Το πρώτο σετ κρίθηκε στις λεπτομέρειες και στο tie break, με τον Γιανίκ Σίνερ να παίρνει το προβάδισμα, ο Σίνερ άφησε πίσω του πολύ γρήγορα το κακό ξεκίνημα που έκανε και το μπρέικ που υπέστη στο 1ο γκειμ, για να επιστρέψει από το 0-2 και να ισοφαρίσει σε 2-2, από εκεί και πέρα δεν απειλήθηκε ξανά το σερβίς του στο 1ο σετ και έδειχνε να είναι λίγο καλύτερος από τον Αλκαράθ στα ράλι, κάτι που πιστοποίησε και στο tie-break, όπου επικράτησε με 7-4.

Στο δεύτερο σετ ο Σίνερ ήταν ο απόλυτος κυρίαρχος, επικρατώντας με 6-1 και παράλληλα εξασφάλισε την πρόκρισή του σε άλλον έναν τελικό.

Στον τελικό, που θα γίνει την Τετάρτη, στις 14:30 ώρα Ελλάδας, θα αντιμετωπίσει τον Ντάνιλ Μεντβέντεφ, τον οποίο δεν έχει καταφέρει να κερδίσει ποτέ στην καριέρα του, σε έξι αναμετρήσεις. //ΜΛ.

