Kύργιος: «Ποτέ δεν έχασα αγώνα σε πέντε σετ εδώ» (video)

Εμφανώς ανακουφισμένος από την πρόκρισή του στα προημιτελικά του Γουίμπλεντον φάνηκε στις δηλώσεις του ο Ελληνοαυστραλός τενίστας.

Άλλη μια εξαιρετική εμφάνιση από τον Νικ Κύργιο στο φετινό Γουίμπλεντον, με τον 26χρονο Ελληνοαυστραλό τενίστα και Νο.40 της παγκόσμιας κατάταξης να επικρατεί με 3-2 σετ του 20χρονου, Μπράντον Νακασίμα και να παίρνει την πρόκριση στα προημιτελικά της διοργάνωσης.

Μετά τη λήξη της αναμέτρησης, ο Κύργιος παραχώρησε δηλώσεις και με το δικό του ξεχωριστό τρόπο τόνισε πως για εκείνον ήταν σίγουρη η ανατροπή σήμερα.

Αναλυτικά όσα είπε ο Νικ Κύργιος:

«Ποτέ δεν έχασα αγώνα σε πέντε σετ εδώ. Ειλικρινά, αυτό σκεφτόμουν. Έλεγα ‘έχω βρεθεί σε αυτήν τη θέση στο παρελθόν, το έχω ξανακάνει στο παρελθόν. Και το ξαναέκανα. Σίγουρα χρειάζομαι ένα ποτήρι κρασί απόψε. Σίγουρα».

Δείτε το εν λόγω βίντεο:

Nick Kyrgios is all of us after a long day 😅🍷#bbctennis #Wimbledon pic.twitter.com/v7nmfq8KR8

— BBC Sport (@BBCSport) July 4, 2022