Ηττήθηκε από την Μουγκουρούθα η Παπαμιχαήλ (video)

Την ήττα με 2-0 γνώρισε η Ελληνίδα πρωταθλήτρια, που κατάφερε να είναι ανταγωνιστική μόνο για ένα σετ.

Η 29χρονη Ελληνίδα τενίστρια, πάλεψε στο εναρκτήριο σετ της αναμέτρησης, ωστόσο γνώρισε την ήττα με 6-4, 6-2 από το πρώην Νο1 και νυν Νο12 του κόσμου, ολοκληρώνοντας την πολύ καλή της παρουσία στο WTA 500 της Ιαπωνίας.

Στο πρώτο σετ ήταν αρκετά ανταγωνιστική και θα μπορούσε να το πάρει αν ήταν λίγο πιο ψύχραιμη. Στο δεύτερο σερ, η Ισπανίδα ήταν ισοπεδωτική, κατακτώντας το με 6-2.

Γουάνκ ή μια εκ των Ριμπάκινα-Σαμσόνοβα θα είναι η αντίπαλος της Μουγκουρούθα στα προημιτελικά.

First into the #TorayPPO last eight 👋

Two-time Tokyo semifinalist @GarbiMuguruza gets past qualifier Papamichail 6-4, 6-2! pic.twitter.com/batoveP4D9

— wta (@WTA) September 21, 2022