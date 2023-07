Η Σβιτόλινα έκανε την έκπληξη και απέκλεισε την Σφιόντεκ!

Το εκπληκτικό τουρνουά συνεχίζεται για την 28χρονη Ουκρανή τενίστρια στο Wimbledon, η οποία λίγους μήνες μετά την γέννηση του παιδιού της διανύει την καλύτερη φάση της καριέρας της.

H Ελίνα Σβιτόλινα έκανε ένα ακόμα πολύ μεγάλο παιχνίδι, άφησε εκτός συνέχειας στο Wimbledon την κορυφαία τενίστρια του κόσμου, Ίγκα Σφιόντεκ, και θα επιστρέψει σε ημιτελικό Grand Slam διοργάνωσης μετά από 3 χρόνια!

A five-star performance 🌟@ElinaSvitolina defeats the world No.1 Iga Swiatek 7-5, 6-7(5), 6-2 to reach the semi-finals at #Wimbledon once again pic.twitter.com/l6nUu17KHj

— Wimbledon (@Wimbledon) July 11, 2023