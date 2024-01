Η Πολωνία έκανε το 1-0 στο τελικό του United Cup

Η Ίγκα Σφιόντεκ επικράτησε της Αντζελίκ Κέρμπερ, με 2-0 σετ, στο πλαίσιο του τελικού στην Αυστραλίας, κάνοντας το 1-0 κόντρα στην Εθνική ομάδα τένις της Γερμανίας.

Η Εθνική ομάδα τένις της Πολωνίας και της Γερμανίας έφτασαν μέχρι το τελικό του United Cup, στον οποίο αγωνίστηκαν οι γυναίκες στα μονά, με την Ίγκα Σφιόντεκ να επικρατεί της Αντζελίκ Κέρμπερ, με 2-0 σετ. Έτσι, οι Πολωνοί έκαναν το 1-0 κόντρα στους Γερμανούς, στο Σίδνεϋ.

Θα ακολουθήσει ο αγώνας ανδρών στο μονό. Στο πλαίσιο της εν λόγω αναμέτρησης, ο Χούμπερτ Χούρκατσζ θα εκπροσωπήσει τη Πολωνία, ενώ ο Αλεξάντερ Σβέρεφ θα αγωνιστεί για τη Γερμανία. Όλα αυτά εκτός απρόοπτου βέβαια, αφού ουκ ολίγες φορές άλλαξαν θέση οι αγωνιζόμενοι από τις Εθνικές ομάδες τελευταία στιγμή.

Τα σετ: 6-3, 6-0.//ΓΚ.

