Η αιφνιδιαστική εγκατάλειψη του Μεντβέντεφ στην Ντόχα (video)

Η βαθιά αγωνιστική κρίση στην οποία βρίσκεται ο Ντανιίλ Μεντβέντεφ είναι δεδομένη, και στον άσχημο τρόπο με τον οποίο εξελίσσεται για αυτόν το 2025 ήρθε να προστεθεί μια ακόμη παράξενη στιγμή.

Ο Ρώσος αντιμετώπισε τον Φέλιξ Οζέ-Αλιασίμ στα προημιτελικά του “500αριού” τουρνουά της Ντόχα και έχασε ο πρώτο σετ με 6-3 μετά από περίπου μισή ώρα αγώνα. Στη συνέχεια, αποχώρησε γρήγορα από το κορτ, εγκαταλείποντας λόγω ασθένειας.//ΑΦ

Medvedev retires with illness 😢@felixtennis reaches the semis after Medvedev is forced to end the match after the first set#QatarExxonMobilOpen pic.twitter.com/wMqMPodHmu