Γραμματικοπούλου: «Η φετινή χρονιά ήταν πολύ δύσκολη, απόλαυσα το Βανκούβερ»

Η Ελληνίδα τενίστρια μίλησε για τον πρώτο τίτλο WTA στην καριέρα της, , που από το Νο239 ανέβηκε στο Νο143 της παγκόσμιας κατάταξης, αν και πήγε στον Καναδά χωρίς προπονητή.

Η περασμένη Κυριακή (21/8) ήταν μια ξεχωριστή μέρα για τη Βαλεντίνη Γραμματικοπούλου, η οποία κατέκτησε τον πρώτο τίτλο WTA στην καριέρα της, κερδίζοντας στον τελικό του Βανκούβερ το Νο66 της παγκόσμιας κατάταξης, την Ιταλίδα Λούτσια Μπρονζέτι.

Η Ελληνίδα τενίστρια, αν και πήγε στον Καναδά χωρίς προπονητή τελικά κατάφερε να σημειώσει 7 νίκες σε 8 ημέρες και από το Νο239, ανέβηκε στο Νο143 του κόσμου.

«Τα συναισθήματά μου είναι πολύ ιδιαίτερα. Ήρθα εδώ χωρίς προπονητή, αλλά είχα μεγάλη στήριξη από τους φίλους μου εδώ. Απόλαυσα το Βανκούβερ τόσο πολύ που στο τέλος ήμουν πραγματικά χαλαρή. Η φετινή χρονιά ήταν πολύ δύσκολη. Είχα άγχος, κατάθλιψη γιατί όταν δεν έρχονται τα θετικά αποτελέσματα αυτόματα επηρεάζεται η ζωή σου τόσο εντός, όσο και εκτός γηπέδου».

Όπως είπε και η ίδια το “κλειδί” για τον τίτλο ήταν: «Συνέχισε να χαμογελάς, συνέχισε να παίζεις τένις. Τα αποτελέσματα πραγματικά δεν έχουν σημασία. Ήρθε τόσος κόσμος να με στηρίξει επομένως το χάρηκα πολύ. Στο τέλος δεν τους ένοιαζε αν θα κέρδιζα ή όχι».

Επίσης, σχολίασε την εμφάνιση του Γάλλου τενίστα, Ζιλ Σιμόν, στον δεύτερο γύρο των προκριματικών, ο οποίος μάλιστα στήριξε τη Γραμματικοπούλου, που ενθουσιάστηκε: «Ήμουν στον 7ο ουρανό! Είναι ο αγαπημένος μου παίκτης. Ήμουν πολύ χαρούμενη που ήρθε. Ίσως μου έδωσε ενέργεια στο παιχνίδι μου».

Our women’s Champion. Valentini Grammatikopoulou. From qualifiers to her first wta125 title her at the @Odlum_Brown #vanopen Congratulations 👏 #WTA #wtatennis #wta125 #wtachampion pic.twitter.com/J1KyMX4Y5i

— Odlum Brown VanOpen (@vanopentennis) August 21, 2022