Φέντερερ σε Ναδάλ: «Ο φίλος σου πάντα θα σε υποστηρίζει, τα δάκρυα που μοιράστηκα μαζί σου ήταν από τις πιο ξεχωριστές στιγμές μου»

Ο Ραφαέλ Ναδάλ είχε φροντίσει να προετοιμάσει εδώ και καιρό τον κόσμο του τένις για την απόσυρσή του, και στο Davis Cup της Μάλαγα πάτησε για τελευταία φορά σε κορτ σε επίσημο αγώνα.

Ο Ρότζερ Φέντερερ θέλησε να στείλει ένα μήνυμα ξεχωριστό, συγκλονιστικό και απόλυτα αντάξιο του μεγαλείου της στιγμής. Ο Ελβετός αναφέρθηκε σε όλα τα κομμάτια της κοινής τους πορείας. Από μια αναδρομή στις μεγάλες τους μάχες, μέχρι σε μια περιγραφή της προσωπικής τους σχέσης, και φυσικά στην υπενθύμιση της μοναδικής στιγμής στην απόσυρση του Ελβετού, στο Laver Cup του 2022, που προσέφερε μια από τις πιο επικές φωτογραφίες στην ιστορία του αθλητισμού, με τους δυο τους να κλαίνε ο ένας δίπλα στον άλλον.

Απολαύστε ολόκληρο το μήνυμα του Ρότζερ Φέντερερ:

«Καθώς ετοιμάζεσαι να αποχωρήσεις από το τένις, έχω μερικά πράγματα να μοιραστώ πριν συγκινηθώ. Ας ξεκινήσουμε με το προφανές: με νίκησες—πολύ. Περισσότερο από όσο κατάφερα να σε νικήσω. Με προκάλεσες με τρόπους που κανείς άλλος δεν μπορούσε. Στο χώμα, ένιωθα σαν να μπαίνω στην αυλή σου και με έκανες να δουλέψω πιο σκληρά από όσο πίστευα ποτέ ότι μπορούσα για να κρατήσω τη θέση μου. Με έκανες να προσαρμόσω το παιχνίδι μου — ακόμη και να αλλάξω το μέγεθος της κεφαλής της ρακέτας μου, ελπίζοντας σε οποιοδήποτε πλεονέκτημα. Δεν είμαι πολύ προληπτικός άνθρωπος, αλλά το πήγες στο επόμενο επίπεδο. Όλη σου η διαδικασία. Όλα αυτά τα τελετουργικά. Συναρμολογώντας τα μπουκάλια νερού σου σαν στρατιώτες παιχνιδιών σε σχηματισμό, φτιάχνοντας τα μαλλιά σου, ρυθμίζοντας τα εσώρουχά σου… Όλα αυτά με την υψηλότερη ένταση. Κρυφά, μου άρεσε το όλο θέμα. Επειδή ήταν τόσο μοναδικό — ήσουν τόσο εσύ. Και ξέρεις τι, Ράφα, με έκανες να απολαύσω το παιχνίδι ακόμα περισσότερο. Εντάξει, ίσως όχι στην αρχή. Μετά το Αυστραλιανό Όπεν του 2004, πέτυχα το #1 κατάταξη για πρώτη φορά. Νόμιζα ότι ήμουν στην κορυφή του κόσμου. Και ήμουν—μέχρι δύο μήνες αργότερα, όταν μπήκες στο γήπεδο στο Μαϊάμι με την κόκκινη αμάνικη μπλούζα σου, δείχνοντας αυτούς τους δικέφαλους μυς, και με κέρδισες πειστικά. Όλος αυτός ο θόρυβος που άκουγα για σένα—για αυτόν τον καταπληκτικό νεαρό παίκτη από τη Μαγιόρκα, ένα μοναδικό ταλέντο, που πιθανότατα θα κερδίσει ένα Grand Slam κάποια μέρα— δεν ήταν απλώς διαφημιστική εκστρατεία. Ήμασταν και οι δύο στην αρχή του ταξιδιού μας και το πήγαμε μαζί ως το τέλος. Είκοσι χρόνια αργότερα, Ράφα, πρέπει να πω: Τι απίστευτο τρέξιμο είχες. Συμπεριλαμβανομένων 14 French Opens—ιστορικό! Έκανες περήφανη την Ισπανία… έκανες περήφανο όλο τον κόσμο του τένις. Συνεχίζω να σκέφτομαι τις αναμνήσεις που έχουμε μοιραστεί. Προώθηση του αθλήματος από κοινού. Παίζοντας εκείνο το ματς σε μισό χόρτο, μισό χώμα. Σπάζοντας το ρεκόρ προσέλευσης όλων των εποχών μπροστά σε περισσότερους από 50.000 θεατές στο Κέιπ Τάουν της Νότιας Αφρικής. Πάντα “τσακίζοντας” ο ένας τον άλλον. Εξοντώναμε τους εαυτούς μας και στις τελετές απονομής σχεδόν έπρεπε ο ένας να κρατάει τον άλλον όρθιο. Είμαι ακόμα ευγνώμων που με προσκάλεσες στη Μαγιόρκα για να βοηθήσω στην έναρξη της Ακαδημίας Rafa Nadal το 2016. Στην πραγματικότητα, κάπως κάλεσα από μόνος μου τον εαυτό μου. Ήξερα ότι ήσουν πολύ ευγενικός για να επιμείνεις να έρθω, αλλά δεν ήθελα να το χάσω. Ήσουν πάντα πρότυπο για τα παιδιά σε όλο τον κόσμο, και η Μίρκα και εγώ είμαστε τόσο χαρούμενοι που τα παιδιά μας έχουν προπονηθεί όλα στις ακαδημίες σου. Είχαν μια “έκρηξη”σπίθα” και έμαθαν τόσα πολλά—όπως χιλιάδες άλλοι νεαροί παίκτες. Αν και πάντα ανησυχούσα ότι τα παιδιά μου θα επέστρεφαν στο σπίτι παίζοντας τένις ως αριστερόχειρες. Και μετά ήταν το Λονδίνο — το Laver Cup το 2022. Ο τελευταίος μου αγώνας. Σήμαινε τα πάντα για μένα ότι ήσουν εκεί δίπλα μου—όχι ως αντίπαλός μου αλλά ως σύντροφός μου στο διπλό. Το να μοιράζομαι το γήπεδο μαζί σου εκείνο το βράδυ και να μοιράζομαι αυτά τα δάκρυα, θα είναι για πάντα μια από τις πιο ξεχωριστές στιγμές της καριέρας μου. Ράφα, ξέρω ότι είσαι επικεντρωμένος στο τελευταίο κομμάτι της επικής σου καριέρας. Θα μιλήσουμε όταν γίνει. Προς το παρόν, θέλω απλώς να συγχαρώ την οικογένεια και την ομάδα σου, που έπαιξαν τεράστιο ρόλο στην επιτυχία σου. Και θέλω να ξέρεις ότι ο παλιός σου φίλος πάντα ζητωκραυγάζει για σένα και θα ζητωκραυγάζει εξίσου δυνατά για ό,τι κάνεις στη συνέχεια. Τα καλύτερα πάντα, ο θαυμαστής σου, Ρότζερ».//ΑΦ

Vamos, @RafaelNadal!



As you get ready to graduate from tennis, I’ve got a few things to share before I maybe get emotional.



Let’s start with the obvious: you beat me—a lot. More than I managed to beat you. You challenged me in ways no one else could. On clay, it felt like I…