Επιστροφή με νίκη στο γρασίδι για τον Ναδάλ

O Ραφαέλ Ναδάλ, όπου επέστρεψε μετά από 3 χρόνια στο γρασίδι και ψάχνει τα πατήματα του για τη πιθανή συμμετοχή του στο Wimbledon, νίκησε με 2-0 σετ (6-2, 6-3) τον Σταν Βαβρίνκα σε αγώνα επίδειξης στο Hurlingham Club και πέτυχε έτσι την 7η συνεχόμενη νίκη του απέναντί στον Ελβετό.

Ο Ισπανός που έχει κατακτήσει τα δύο πρώτα Grand Slam της σεζόν, πρόκειται να παίξει ακόμη ένα ματς την Πέμπτη (24/6) στο συγκεκριμένο τουρνουά επίδειξης, ενώ τη Δευτέρα (27/6) ξεκινάει και επίσημα το Wimbledon.

.@RafaelNadal with another dominating performance added to his 2022 resume ✅, 6-2, 6-3 over @stanwawrinka at the @Tennis_Classic Exo🌱 pic.twitter.com/zSzCawO6XN

