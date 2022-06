Εγκατέλειψε η Μπέντσιτς, νικήτρια στο Βερολίνο η Ζαμπέρ (video)

Η 25χρονη Ελβετίδα γύρισε τον αστράγαλό της και δεν μπόρεσε να ολοκληρώσει τον τελικό του Βερολίνου (WTA 500) κόντρα στην 27χρονη Τυνήσια.



Η Μπελίντα Μπέντσιτς, που χθες (18/6) απέκλεισε τη Μαρία Σάκκαρη, έχανε με 6-3, 2-1 από την Ονς Ζαμπέρ, όταν αναγκάστηκε να εγκαταλείψει τον αγώνα.

An unfortunate end for @BelindaBencic who has been forced to retire due to injury ❤️‍🩹

Final match score 6-3, 2-1 ret. for Jabeur.#bett1open pic.twitter.com/VAHpmWAoOZ

— wta (@WTA) June 19, 2022