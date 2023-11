ATP Finals: Κυρίαρχος ο Τζόκοβιτς επί του Αλκαράθ

Ο Σέρβος νούμερο 1 της παγκόσμιας κατάταξης απώλεσε μόλις 5 games απέναντι στον Ισπανό και επικράτησε εύκολα με 2-0 σετ (6-3, 6-2), κλείνοντας έτσι τη θέση του στον τελικό των ATP Finals.

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς ήταν πολύ ανώτερος του Κάρλος Αλκαράθ και παρά το δυνατό ξεκίνημα του 20χρονου, βρήκε την ψυχολογία, τις δυνάμεις και το στυλ παιχνιδιού και υπερίσχυσε με σχετική άνεση.

Έτσι, ο Σέρβος θα αγωνιστεί την Κυριακή (19/11, 19:00) στον 9ο τελικό της καριέρας του σε ATP Finals, με αντίπαλο το νούμερο 4 της παγκόσμιας κατάταξης, Γιανίκ Σινέρ.

SUPREME DJOKOVIC 🥶@DjokerNole sees off Alcaraz 6-3, 6-2 to reach his NINTH #NittoATPFinals final! pic.twitter.com/PodjMixHhI

— ATP Tour (@atptour) November 18, 2023