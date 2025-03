Αποσύρθηκε η Μπαδόσα από το Miami Open

Δεν ήταν σε θέση να αγωνιστεί σήμερα η Πάουλα Μπαδόσα, η οποία απέσυρε τη συμμετοχή της από τον 4ο γύρο του Miami Open.

Η 27χρονη Ισπανίδα, η οποία τραυματίστηκε ξανά στην πλάτη της κατά τη διάρκεια του Merida Open στο Μεξικό στις αρχές του μήνα και στη συνέχεια αποσύρθηκε από το Indian Wells, έπαιξε κανονικά στο Μαΐάμι αυτή την εβδομάδα.

Πήρε τη νίκη στην πρεμιέρα της από την ανερχόμενη Καναδή Βικτόρια Μπόκο, ενώ στον 3ο γύρο πήρε μια πολύ καλή νίκη απέναντι στην Κλάρα Τάουσον, Νο.20 στο ταμπλό. Δυο μέρες μετά όμως, όπως όλα δείχνουν οι ενοχλήσεις επέστρεψαν κι έτσι δεν κατάφερε να αγωνιστεί κόντρα στην Φιλιππινέζα Αλεξάντρα Ίλα.

Paula Badosa has withdrawn from the Miami Open, which sends Alexandra Eala into the quarterfinals. #MiamiOpen