Αήττητος πέρασε στα ημιτελικά ο Τζόκοβιτς

Ο Σέρβος τενίστας ολοκλήρωσε με το απόλυτο νικών τις υποχρεώσεις του στο “Red Group” των ATP Finals στο Τορίνο, καθώς επικράτησε (και) επί του Ντανίλ Μεντβέντεφ με 2:1 σετ και πέρασε στους “4” της διοργάνωσης.

Η αναμέτρηση μπορεί να μην είχε βαθμολογικό ενδιαφέρον, όμως ο Νόβακ Τζόκοβιτς και ο Ντανίλ Μεντβέντεφ έπαιξαν χωρίς άγχος, προσφέροντας πλούσιο θέαμα στους φιλάθλους.

Ο Σέρβος πρωταθλητής επικράτησε με 2:1 σετ επί του Ρώσου, στο ματς των τριών ωρών και 11 λεπτών που εξελίχθηκε σε θρίλερ, και ολοκλήρωσε αήττητος στο “Red Group” των ATP Finals του Τορίνου. Στα ημιτελικά, ο Νόλε θα αντιμετωπίσει το Σάββατο (19/11, 22:00) τον Φριτζ, ενώ από την άλλη πλευρά ο Μεντβέντεφ είχε ήδη αποκλειστεί μετά την ήττα του από τον Τσιτσιπά την περασμένη Τετάρτη (16/11).//

WHAT A MATCH! 🔥@DjokerNole defeats Daniil Medvedev 6-3 6-7 7-6 in 3 hours and 11 minutes at the #NittoATPFinals pic.twitter.com/Eh1tULFeoW

