«Βραζιλιάνικες σειρήνες για Σκάρπα»

Η Ατλέτικο Μινέιρο εξετάζει σοβαρά την περίπτωση του 29χρονου μεσοεπιθετικού του Ολυμπιακού, με τον Αντρέ Ερνάν να κάνει λόγο για επίσημη πρόταση της ομάδας στην Νότιγχαμ Φόρεστ.

Ο Γκουστάβο Σκάρπα αγωνίζεται ως δανεικός από τη Νότιγχαμ Φόρεστ στον Ολυμπιακό. Όμως, το ενδιαφέρον από τη Βραζιλιά είναι… έντονο καθώς πολλές είναι οι ομάδες που εξετάζουν την περίπτωσή του. Τις τελευταίες ώρες, έγινε γνωστό πως η Ατλέτικο Μινέιρο έκανε… επίσημη κρούση στους “κόκκινους” ύψους 4.5 με 5 εκατ. ευρώ.

🚨🇧🇷 Atlético-MG oficializa proposta por Gustavo Scarpa, do Olympiacos.

O Galo oferece algo entre € 4,5 e 5 milhões (cerca de R$ 26 milhões) ao Nottingham Forest, que detém os direitos do meia; o jogador também já conta com uma oferta do clube mineiro.

