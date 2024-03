Βασικοί οι Τζολάκης, Φορτούνης και Μασούρας κόντρα στην ΑΕΚ

Γνωστές έγιναν οι επιλογές του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για την αρχική ενδεκάδα του Ολυμπιακού στο ντέρμπι της 2ης αγωνιστικής των πλέι οφ της Super League στην “OPAP Arena” (20:30, ΕΡΑ ΣΠΟΡ).

Ο Ισπανός τεχνικός δεν έχει στη διάθεσή του τον Όρτα και αποφάσισε να χρησιμοποιήσει στον άξονα τους Έσε – Τσικίνιο, τοποθετώντας πίσω από τον Ελ Κααμπί τους Φορτούνη, Μασούρα και Ποντένσε, ενώ κάτω από τα δοκάρια προτίμησε να βάλει τον Τζολάκη.

Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού: Τζολάκης, Ροντινέι, Ρέτσος, Κάρμο, Ορτέγκα, Έσε, Τσικίνιο, Φορτούνης, Μασούρας, Ποντένσε, Ελ Κααμπί

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στην ΑΕΚ από την Stoiximan! / Our line-up for today’s match against AEK is powered by @Stoiximan! 🔴⚪️#Olympiacos #AEKOLY #slgr #Stoiximan pic.twitter.com/5Kk4vYwW7l

— Olympiacos FC (@olympiacosfc) March 31, 2024