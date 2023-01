Το… σύνθημα του Κανός μέσα από το “Γ. Καραϊσκάκης” (video)

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός παρουσίασε τον Ισπανό εξτρέμ με ένα βίντεο μέσα από το φαληρικό στάδιο, με τον 25χρονο να μιλάει για τον εαυτό του και να δίνει το… έναυσμα.

«Θυμάμαι όταν ήμουν παιδί. Ένα μικρό παιδί που έπαιζε στη Νούλες. Πάντα με την μπάλα, βάζοντας γκολ. Γρήγορο και ανταγωνιστικό. Το ποδόσφαιρο που αγαπώ. Είμαι ο Σέρχι Κανός και ήρθα σε μία ομάδα Θρύλο. Πάμε Ολυμπιακέ!» είπε ο Σέρχι Κανός κατά την παρουσίαση του.//

🔴⚪🦁 Ladies and gentlemen please welcome 𝐒𝐄𝐑𝐆𝐈 𝐂𝐀𝐍Ó𝐒

#Olympiacos #Transfer #Canos pic.twitter.com/j5ZrXWNZJM

— Olympiacos FC (47🏆) (@olympiacosfc) January 31, 2023