Τα… χαμόγελα των “ερυθρόλευκων” (video)

O Oλυμπιακός, συνέχισε εντυπωσιακά τις εμφανίσεις του στο Πρωτάθλημα, επικρατώντας 4:0 του Ατρόμητου, με τους Πειραιώτες να το πανηγυρίζουν έξαλλα.

Ο Ολυμπιακός έκανε το 2/2 στο πρωτάθλημα, επικρατώντας 4:0 του Ατρόμητου σε ένα βράδυ που μοίρασε… χαμόγελα στους “ερυθρόλευκους”. Οι Πειραιώτες, ανέβασαν βίντεο με την… αθέατη πλευρά της αναμέτρησης, τα χειροκροτήματα του Ιμπόρα αλλά και τους πανηγυρισμούς σε κάθε γκολ.

Δείτε παρακάτω το βίντεο:

🔴⚪🎥 Η παρακάμερα του Ολυμπιακός – Ατρόμητος ! Όλο το βίντεο εδώ: / Olympiacos – Atromitos behind the scenes! Watch the whole video here: https://t.co/t0VNue71nt pic.twitter.com/P9uUxFmFwN

— Olympiacos FC (@olympiacosfc) August 28, 2023