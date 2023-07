Συμφώνησε με τη Σάο Πάουλο ο Χάμες Ροντρίγκεζ

Στη λατινική Αμερική βρίσκεται ο επόμενος σταθμός του Κολομβιανού, αφού συμφώνησε με τους Βραζιλιάνους για συμβόλαιο δύο χρόνων.

Νέα ομάδα για τον πρώην επιθετικό μέσο του Ολυμπιακού ο οποίος αποφάσισε να γίνει κάτοικος Βραζιλίας και να αγωνιστεί για την ιστορική Σάο Πάουλο.

Το ρεπορτάζ του Φαμπρίτσιο Ρομάνο αναφέρει πως οι δύο πλευρές έχουν δώσει τα χέρια όσον αφορά το συμβόλαιο και ο Χάμες θα περάσει ιατρικά, για να ολοκληρωθεί επίσημα η συμφωνία.

Τη σεζόν 2022/23, ο πρώην επιθετικός χαφ της Ρεάλ Μαδρίτης σημείωσε 23 εμφανίσεις με τα «ερυθρόλευκα», σκοράροντας πέντε γκολ και μοιράζοντας δύο ασίστ. Αυτά τα νούμερα, ο Κολομβιανός τα πέτυχε χωρίς να ολοκληρώσει τη σεζόν με τον Ολυμπιακό, αφού η διοίκηση των Πειραωτών έλυσε τη συμφωνία και τον ανάγκασε να αποχωρήσει.//ΓΑ

James Rodriguez, on his way to Brazil as he will sign as new São Paulo player on free transfer ⚪️🔴⚫️ #SaoPaulo

Verbal agreement reached, final details to be fixed and then deal official.

Here we go 🇨🇴 pic.twitter.com/5QzUxWxQXK

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 27, 2023