«Στο κάδρο της Μπράιτον ο Κωνσταντέλιας»

Σύμφωνα με την αγγλική ιστοσελίδα της “Daily Εxpress”, οι “γλάροι” εξετάζουν την περίπτωση του Έλληνα μεσοεπιθετικού των “ασπρόμαυρων”.

Δημοσιεύμα από τα αγγλικά μέσα ήρθε για να… ταράξει τα ελληνικά “νερά” και συγκεκριμένα του ΠΑΟΚ. Για την ακρίβεια, σύμφωνα με τον Άγγλο δημοσιογράφο της Express, Τσάρλι Πάρκερ, η ομάδα του Ρομπέρτο Ντε Τσέρμπι θέλει να ενισχυθεί στην γραμμή τη κρούσης και για αυτό τον λόγο “γλυκοκοιτάζει” την περίπτωση του Γιάννη Κωνσταντέλια. Ο Έλληνας μεσοεπιθετικός του ΠΑΟΚ είναι ένα από τα μεγαλύτερα “project” της ομάδας από την Θεσσαλονίκη και ο οποίος διανύει, φέτος, εξαιρετική σεζόν με τους “ασπρόμαυρους” σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Μάλιστα, ο πρώτος στόχος για την Μπράιτον, φέρεται να είναι ο 19χρονος Γκανέζος, Ιμπραχίμ Οσμάν, της Νόρτζελαντ, ενώ στο κάδρο πλην του Κωνσταντέλια βρίσκονται μεταξύ άλλων και ο Σάβιο της Χιρόνα.//ΓΓ

🚨 PAOK playmaker Giannis Konstantelias has been scouted heavily by Brighton and he is regarded as a player that could be revisited at some stage.

— Brighton Bubble (@BrightonBubble) December 30, 2023